شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر مع أكرم حسنى في كواليس "لؤلؤ": أخويا أشرف جبنة نورت المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل "لؤلؤ" الذى يذاع على شاشة قناة ON، وتقوم ببطولته النجمة مى عمر، حيث حرصت بدورها على الترحيب بالفنان أكرم حسنى إذ يشارك خلال حلقة اليوم كضيف شرف ويلعب دور موسيقار باسم "أشرف جبنة"، حيث نشرت صورة لهما معاً من المسلسل، وكتبت: "أخويا وصديقي الموسيقار أشرف جبنة نورت المسلسل يا موسيقار".



مى عمر وأكرم حسنى

من ناحية أخرى أصبح مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، منتشرًا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وحققت مقاطع الفيديو المنشورة منه خلال الساعات الماضية انتشارًا كبيرًا بسبب تطور الأحداث.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

ويعرض عرض أول.. 7:45 مساء على on، وإعادة.. 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.

ومن المتوقع أن تكشف الحلقة 11 محاولات كاميليا لكسر لؤلؤ بعدما خطفت الأخيرة منها الأضواء في عالم الغناء، حيث كلفت العاملين معها بمحاولة معرفة أصل وفصل وحياتها قبل ما تعرف طارق نصار – أحمد زاهر- محاولة منها لكسرها وابعادها عن الساحة، وعلى ما يبدو أن ظهور والد لؤلؤ سيكون له دور في مساعدة كامليا فيما تخطط له.