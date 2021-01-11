شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "باب الجمال".. محمد منير يطرح ثانى أغنية من ألبومه الجديد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد نجاح الكينج محمد منير في أغنية "باب الجمال" من ألبومه الجديد، يستعد منير بطرح أغنية جديدة ضمن الألبوم، والتي تحمل اسم "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، ومنتج منفذ ياسر حسين، ومن المقرر أن يتم طرحها غدًا الثلاثاء على يوتيوب.

وكان الكينج محمد منير، طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية:

باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو

والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه

قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو

وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا

واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا

وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى

والعقل طار .. عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى

تاه الكلام ، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.