شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل x صور جديدة من أحدث فوتوسيشن تحت شعار كل صورة بحكاية تعلمتها من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال أحدث ظهور لها عبر 3 صور جدد على حسابها في موقع إنستجرام، ولم تكتف بنشرها فحسب، وإنما رفعت شعار كل صورة بحكاية، وعلقت على كل صورة بكتابة حكاية حول ما تعلمته خلال العام الماضى 2020، وختمتها بأهم ما تملكه وتخطط له العام الجارى 2021 بعدما استفادت كثيرًا العام الماضى.



أمينة خليل بجلسة تصوير

وأكدت أن الشيء الوحيد الذي ترغب في اصطحابه معها في العام الجديد هو "الزمن"، بقولها: "أعطاني العام الماضى أكبر هدية كنت أفتقدها – الوقت، التي صرت أشعر بأهمية استخدامه، فحان الوقت لنفسي، لأفكاري.. وقت للتفكير، للقراءة، لأتعلم شيئًا جديدًا، لمتابعة شغف قديم كنت أرغب دائمًا في القيام به، وقت للتواصل مع الأشخاص الذين أحبهم".



الفنانة امينة خليل

وأضافت لقد كنت غارقة في العمل (وهو أمر لا يسيء فهمي لي) ولكن أعني أنني كنت دائمًا "في وضع التشغيل" أركض، على الهاتف، في موقع العمل، على حافة مقعدى .. فأنا مدمنة لعملى وأحبه، لكني أيضا أحب نفسي، وعقلي ، وصحتي، وعائلتي وأصدقائي، وأحلامي"، كما أنهم يستحقون بعض الوقت أيضًا.. لذا نعم، سأعمل وأتعامل مع هذا الأمر".



أمينة خليل

كما كشفت أن الجميع يدخل 2021 وهو يفكر فى العام الماضى ما بين متذمر من أحداثها للغاية أو فرح بأمور حصلت له، ولكن إذا تعمقنا - على حد قولها- سنجد لكل شخص درس ينبغى أن يفكر فيه، ثم استكملت كلامها بتأكيدها على أنها تعلمت أهمية الوقت وأن تجعل هناك وقت بجانب عملها لنفسها.

وتشارك أمينة خليل فى شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى" ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح ليجسد دور البطولة أمامها، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.

ويعد مسلسل "خلى بالك من زيزى" التعاون الرابع الذى يجمع محمد ممدوح الشهير بتايسون بـ أمينة خليل، بعد تعاونهما فى مسلسلى "لا تطفئ الشمس"، و"قابيل" وفيلم "الخلية".

الفنانة أمينة خليل آخر أعمالها مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.