شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنان عبد العزيز محمود: ويكيبديا أخطأت فى تاريخ ميلاد والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز محمود ابن الفنان والمطرب الكبير عبد العزيز محمود أن ويكيبديا الشهير أخطأ فى تاريخ ميلاد وتناقل هذه المعلومة الخاطئة عدد من المواقع والصحف ووسائل الإعلام.

وأوضح ابن عبدالعزيز محمود فى تصريحات لليوم السابع أن موقع ويكيبديا ذكر أن والده من مواليد 11 يناير عام 1914 فى حين أن الفنان الكبير ولد فى 17 أكتوبر عام 1914.

والفنان عبدالعزيز محمود أحد أشهر نجوم الزمن الجميل، فهو مطرب وملحن له آلاف الروائع ، نسمعه يشدو مرحبًا بقدوم رمضان برائعته «مرحب شهر الصوم»، فترقص القلوب فرحةً بالشهر الكريم، ويشاركنا أفراحنا بطريقة أولاد البلد وهو يغنى «يا نجف بنور يا سيد العرسان»، ويجمع بين الطرب وخفة الظل وهو يغنى «يا تاكسى الغرام يا مقرب البعيد»، ويعطى دروسًا فى الغزل بأغنيته «منديل الحلو يا منديله»، ويجسد لهفة واستعطاف الحبيب وهو يردد «شوف قلبى الملهوف بيقول يا صباح الفل».

وقال الابن إن والده من مواليد قرية الخناجرة بمحافظة سوهاج لأسرة ميسورة الحال، ومن طفولته كان يحب أصوات الربابة ومواويل الأفراح وغناء المسحراتى والباعة الجائلين ، وبعد وفاة والده، وبسبب مشكلات الميراث انتقل عبدالعزيز محمود مع والدته وشقيقه إلى بورسعيد، حيث عمل فى الميناء بإحدى الشركات الأجنبية للشحن والتفريغ وكان يغنى أثناء العمل واشتهر بين زملائه بحلاوة صوته.

وتابع: "بالصدفة سمعه الموسيقار مدحت عاصم، وكان مديرًا للإذاعة، فأعجبه صوته، وتحدث معه، وأعطاه الكارت الخاص به، وقال له لو عاوز تشتغل فى الفن تعالى قابلنى فى القاهرة».

وبدأت رحلة عبدالعزيز محمود فى الإذاعة عام 1934، ولحن له مدحت عاصم إيمانًا بموهبته، كما لحن له القصبجى وزكريا أحمد والسنباطى.

اجتمعت الصدفة والذكاء والموهبة لتشكل نجومية عبدالعزيز محمود، الذى كوّن الكثير من الصداقات الفنية، فكما يقول ابنه، تعرف فى بداية مشواره على المخرج سيد زيادة، ونصحه بأن يروّج لموهبته الغنائية من خلال الأفلام السينمائية، وبالفعل شارك بالغناء فى العديد من الأفلام حتى أصبح نجم شباك بسبب نجاحاته المتتالية، وحصل على دور البطولة فى فيلم «منديل الحلو»، كما لحن عبدالعزيز محمود لنفسه ولعدد كبير من المطربين ومنهم الفنانة شادية، وحاز شهرة ونجومية كبيرة وأسس شركة إنتاج وكان نجم الأفراح الأول والأشهر، ووصل للعالمية باغانى الفرانكوأراب، وكان أشهر من قدم أغانى الإعلانات حيث لحن وغنى أغان مدتها أقل من دقيقة وتداولها الملايين للترويج لبعض المنتجات ومنها إعلانات «الميلامين جامد ومتين»، وأول إعلان عن الجبنة النستو ودفاتر التوفير، والست سنية والحنفية».