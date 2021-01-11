شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام الأجنبية تبرز تفاصيل قصة حب أوليفيا وايلد وهارى ستايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما تزال علاقة النجمة العالمية أوليفيا وايلد والنجم الشهير هارى ستايل تحت المجهر، حيث تركز وسائل الاعلام الفنية على أدق تفاصيل حياتهما، بينما يُقال إن قصة الحب الجديدة لأوليفيا وايلد وهارى ستايل لم تكن مفاجئة بعد انتهاء علاقة النجمة الشهيرة التى استمرت تسع سنوات مع خطيبها السابق جيسون سوديكيس ، حيث انتهت فى بداية عام 2020.



اوليفيا وجيسون اوليفيا وجيسون

وقال مصدر إن الممثلة البالغة من العمر ( 36 عام ) والممثل الكوميدى صاحب ( الـ45 عام ) تجادلا حول علاقتها الوثيقة مع هارى ستايل البالغ من العمر 26 عاما الذى تحول الآن الى " حبيب" حيث كانا يتبادلان رسائل مغازلة أثناء تصوير مشاهد من الفيلم الجديد الذى أخرجته وايلد العام الماضى .



وايلد و جيسون وايلد و جيسون

وأخبر مصدر موقع " MailOnline " أن الزوجين السابقين انفصلا قبل أشهر من بدء قصة حب النجمة و المخرجة أوليفيا وايلد و هارى ستايل نجم فريق "One Direction " السابق ، حيث ظهرا معا فى حفل زفاف خلال الأسبوع الماضى ، حيث بدأت مواعدتهم فى التحول لرسمية.

و وتابع المصدر قائلا: " انفصل جيسون وأوليفيا لمدة عام تقريبا ولم تكن علاقتها بهارى ستايل أمرا مفاجئا " .

هارى ستايل و أوليفيا وايلد