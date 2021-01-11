شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يبدأ تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" من بطولته (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان بيومى فؤاد تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" الذى يقوم ببطولته، ومن تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدى.



بيومى فؤاد يصور مسلسل عودة الاب الضال

وفى سياق آخر صور بيومى فؤاد عدد كبير من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.

كما عاد بيومى من دبى خلال الأيام الماضية بعد تصوير عدد من مشاهد فيلم "الشنطة" هناك والفيلم تأليف تامر عبد المنعم ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الاماراتى أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للفنان محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.



فريق عمل مسلسل عودة الاب الضال

وينتظر بيومى طرح فيلمه الجديد "وقفة رجالة" يوم الخميس المقبل، حيث يشارك في بطولته ماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.