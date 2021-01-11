شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح "فينك يا حبيبى" ثانى أغانى ألبومه الجديد باب الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكينج محمد منير، أغنية "فينك يا حبيبى" وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، منتج منفذ ياسر حسين.





كان الكينج محمد منير، طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل فى أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية:

باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو

والقلب مال .. واتفننت .. جدا فى ترقيصه

قلبى اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو

وادى اللي موش عاملينلو حساب.. العشق سكّرنا

واحنا اللى قولنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة.. قدرت علينا.. سكنت ف افكارنا

وقف الزمان.. اول ما بان.. الرمش ده وهدّى

والعقل طار.. عشنا ف حصار.. لما الجميل عدى

تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى و"ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.