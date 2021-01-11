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كاتى هولمز وإميليو فيتولو آخر انسجام بعد إعلان ارتباطهما.. شوف بنفسك

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القاهرة - سامية سيد -  

أصبحت النجمة العالمية كاتى هولمز لا تنفصل عن صديقها الجديد إميليو فيتولو ، حيث يظهر الثنائى معا باستمرار، وهو ما تسجله عدسات المصورين ،فقد أصبحت النجمة الشهيرة جادة فى علاقتها الجديدة، التى أصبحت رسمية على" Instagram ".

والتقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكاتى هولمز وهى تتبادل اطراف الحديث مع صديقها الجديد وذلك خلال نزهة رومانسية ، حيث كان فيتولو ممسكا بيد حبيبته كاتى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

كاتي و فيتولو (1)

وظهرت كاتى هولمز بعدد من الصور وهى تضحك مع صديقها وظهر الانسجام الواضح عليهما، و قد خطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بظهورها بإطلالة أنيقة حيث ارتدت معطفا طويلا من الصوف باللون الأسود و " بلوزة " بنفس اللون مع بنطلون باللون الأبيض ، بينما اختارت ان ترتدى حذاء من مجموعة تصميمات " Aera " وصل سعره الى 351 جنيه إسترلينى .

كاتي و فيتولو (3)

يذكر أن مصدر مقرب من الثنائى تحدث لموقع " People " مؤخرا عن هذه العلاقة المزدهرة ، حيث أكد أن هلمز وفيتولو يستمتعن معا بكل لحظة ، وبالرغم من تعرض إيميليو للكثير من التوتر خلال هذا العام بسبب الإغلاق بسبب انتشار فيروس و الذى أثر على أعمال المطاعم، إلا أن هولمز كانت دائما تدعمه، واستكمل المصدر قائلا : " لأن كاتى هولمز لا تعمل ، فقد كان لديهما الوقت الكافى والمناسب للتعرف على بعضهم البعض ودعم العلاقة بشكل كبير" .

كاتي و فيتولو (2)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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