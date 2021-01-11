شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن برومو الأغنية الرسمية لمونديال اليد بكرة "الأمل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى، عن البرومو الدعائى لأغنيته الجديدة الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، ونشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جزءا من الكليب الرسمى للبطولة، الذى ظهر منه تصويره أعلى كوبرى "تحيا مصر" الجديد، مع غناء كوبليه "الشمس والروح والنيل" وفى يده كرة مدون عليها كلمة "الأمل".

ووقع الاختيار على النجم تامر حسنى ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذى ستستضيفه مصر وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضى عالمى ضخم يعد الأول من نوعه فى مصر.

وسيقدم النجم تامر حسنى معه فى العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعده من اكتشافه هدى الشربينى لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية والكليب من إخراج أشرف حمدى، واليوم بدأ الفنان تامر حسنى تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصرى والعالمى وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء.