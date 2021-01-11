شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أغانى على حميدة.. "جريت بينا" مع مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم على حميدة أغنية "لولاكى" في نهاية الثمانينات وقادته إلى الشهرة الطاغية لتحقق رقماً قياسياً فى تاريخ سوق الكاسيت بمصر، بعد المبيعات الخيالية التى حققتها وقتها، لكنه اختفى بعدها، على حميدة طرح منذ شهرين أغنية "جريت بينا" مع النجم مصطفى كامل وكانت عودة له بعد غياب وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع باسم منير، وحققت نجاحا كبيرا واقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب .

وتقول كلمات اغنية "جريت بينا" :

جريت بينا يا العمر

بـنـقــــلـب فــي اللــى فـــات فــــي كــتــاب الذكريـات بـنـلاقـى

سـنين مـــرت كمـا الغنــــوه مــعـــانـيـهــــا كــانــت حـــــلــوه

بـاحـبـابـنـــا وأصـحـــابـنـــا والله مــــــــا تـــتــعــــوض والله

وسنين عشنــاها كالغــربــاء بــــــــلا احــــبـــاب ولا قــربــــاء

وطال لـيـلنا على ويــلـنـــــا وفضلنـا بنحمد الله ع الحلو والمر

جريت بينا يالعمر

يـــامـــــــا لــيـــــل مــــــن عــمــــرى عـــــــدى

وانا ببكى على اللى راحو وع اللى قاطعين الموده

يـــــــــامـــا لــــيــــل مـــــن عـــــمــــرى نـــادا

وانــــا قــلــبــى يا دنيا طاير م الفرح ومن السعاده

ســـنــيـن فــــرحــه وســـنــيـن جـــارحه

وسـنـيـن بـعــلـم روحــى تـفضـل صـافيـه ومسامحه

وتمنى النجم مصطفى كامل الشفاء للنجم على حميدة بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية.

وقال المطرب على حميدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه خلال الأيام الماضية شعر بإمساك شديد، الأمر الذي تطلب منه إجراء بعض التحاليل التي كشفت عن حصوة في المرارة، متابعا: حاليا حالتي مستقرة إلى حد ما.