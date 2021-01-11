شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستجيب لـ"معجبتين" الأولى طلبت حضور فرحها والثانية تمنت الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان تامر حسني على معجبتين، إحداهما طلبت منه أن يحضر فرحها خاصة أن ذلك حلم حياتها، واستجاب لها، والثانية تمنت في لقاء تليفزيوني أن تشارك تامر حسني في دويتو غنائي يجمعهما معا.

وقالت إحدى المعجبات في تعليق لها على إحدى حسابات الفنان تامر حسني :"نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك ازاي، يارب تشوف الكومنت"، فرد عليها الفنان تامر حسني قائلا :"حلم حياتك احضر فرحك طب انا شوفت تعليقك وموافق احضر فرحك ويشرفني كمان، ابعتيلي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك ياعروسة وسلامي للعريس باشا".



تامر حسني يرد على معجبة طلبت منه حضور فرحها

وفي لقاء تليفزيوني، تمنت مريم النجدى التى تتحدى فقدان بصرها بالفن أن تشارك الفنان تامر حسني في دويتو غنائي، فكتب الفنان تامر حسني عبر خاصية الاستوري موجها لها رسالة، قائلا :"يا أجمل مريم في الدنيا إن شاء الله احقق أمنية من أمنياتك، دي حاجه تشرفني أن إنسانة محترمة موهوبة طموحة زيك تحبني وتسمعني وتتأثر بيا، ياريت لو توصيليلي رقمك على الانستجرام الخاص، وبشكر الإعلامية الراقية دعاء فاروق على استضافيتها ليكي وبقولها ربنا يكتر من أمثالك المحترمين".



تامر حسني يرد على معجبة تمنت الغناه معه

وكانت الإعلامية دعاء فاروق، مقدمة برنامج "اسال مع دعاء" على قناة النهار، قد وجهت رسالة للفنان تامر حسنى بعمل دويتو غنائى مع مريم النجدى، قائلة :"نداء للفنان تامر حسني، القمر دى عايزة تعمل معاك دويتو"، فيما قالت مريم النجدي :" تامر حسنى ملهم وبيشجع الناس، وفى كتير بيغنوا لكن مش كتير بيقدموا غناء مشرقا، وأنا نفسى أقدم أغاني للأطفال وأغانى وطنية فيها بهجة وطاقة".