شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تغنى "رق الحبيب" لكوكب الشرق أم كلثوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة كارمن سليمان، عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو" خلال غنائها أغنية "رق الحبيب" لكوكب الشرق أم كلثوم للشاعر الكبير أحمد رامى.

وانهالت تعليقات الجمهور حيث كتب زوجها الملحن مصطفى جاد: "الله الله على السلطنة والجمال إيه الحلاوة دي يا كوكتي"، وعلق وليد صلاح: "صوتك جميل جدا يا كارمن".

وكانت احتفلت الفنانة الشابة كارمن سليمان بعيد ميلاد ابنها زين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وشاركت جمهورها صور من حفل عيد الميلاد، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت بخير وطيب ومعافى يا روح ماما، مش قادرة أصدق إن بقى عندك 3 سنين .. ربنا يحميك ويخليك لينا وأشوفك أحسن واحد في الدنيا. حياتي بحبك".

من جانب أخر، كانت كارمن سليمان قد عبرت عن سعادتها بالعام الماضى وأمنيتها بأن يكون عام 2021 أفضل وضعا، ووجهت رسالة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "يا رب 2021 تبقى سنة حلوة علينا كلنا وسنة آمان على الناس كلها.. أنا شخصيا ممتنة للسنة اللى فاتت وشايفة إنها كانت نعمة كبيرة أوى من عند ربنا".

يشار إلى أن كارمن سليمان أكدت من قبل أنها تعلمت الكثير من الدروس خلال عام 2020، مضيفة، "سنة 2020 كانت مختلفة فى كل حاجة، كان التواصل فيها مع معظم الناس ومنهم إنتوا أونلاين ودة خلانا نعرف أهمية كل الناس اللى إحنا بنحبها فى حياتنا، جربنا حاجات كتير متعملتش قبل كدة وطلعنا بتجارب مختلفة وحياة أحسن اتغيرنا فيها كلنا وعيدنا حسابتنا".