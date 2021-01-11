شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول فى لوك جديد من كواليس مسلسل "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، تصوير أعمال المسلسل، ونشرت عارفة عبد الرسول صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وتظهر بـ لوك جديدة فى دور صعيدية وهي والدة محمد رمضان طوال أحداث المسلسل.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

يشار إلى أن محمد رمضان قدم آخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل "الأنسة فرح"، مع رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد والذى عرض على احدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك في بطولته كل من محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.



