شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مركبة لنانسى عجرم وعائلتها تثير الجدل على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صورة مركبة للفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا وليا الجدل، بعد نشرها على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام من حساب غير رسمي "فانز" لـ ميلا وإيلا عجرم.



نــانسى

الصورة المركبة أظهرت جميع أفراد العائلة في سن متقارب في طفولتهم، الأمر الذي لفت أنظار المتابعين، الذين قاسوا مقدار الشبه بين نانسي وزوجها وبناتها.



نانســى عجرم

واتفق عدد كبير من المتابعين على أن "ليا" الصغيرة هي الأكثر شبها من بين شقيقتيها بوالدتها نانسي عجرم، مع الإجماع على أن البنات الثلاث جميلات ويشبهن والدتهن، بينما وجد آخرون أن نانسي وزوجها وبناتها جميعاً متشابهون في الشكل وقت الطفولة.

وفي وقت سابق، طرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أعمالها الغنائية "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر يوتيوب.

وأغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.