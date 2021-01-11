شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان لـ تليفزيون الخليج 365: مش هجامل تانى وأطلع ضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم جمال سليمان خلال لقائه في تليفزيون السابع مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، عن موقفه من الظهور كضيف شرف في أعمال فنية جديد، بعد أزمة مشاركته في مسلسل "زى الشمس" مع دينا الشربينى رمضان قبل الماضى حيث قال: "موضوع ضيف الشرف أصبح مشكلة لدى ولن أكرره مرة أخرى، فأنا خضت التجربة مرة ومش هعملها تانى".

وأشار سليمان:" جائز أظهر ضيف شرف مرة واحدة بعد ذلك لسبب آخر لن أفصح عنه، ولكن عندما تذهب للعمل مع شباب وتقدم دور به احترام منى فلابد أن يكون هناك من الطرف الآخر، ولكن أن تجد نفسك موضوع على أفيش في الجنب أو الطرف فلم يكن هذا الاحترام المفروض أن يتم، ورغم اعتذار الشركة وقتها إلا أن لست مضطر أن أخوض التجربة مرة أخرى.



جمال سليمان فى لقاءه مع عمرو صحصاح على تليفزيون الخليج 365

وتابع سليمان: "دائمًا ما يكون لدى عروض كبيرة ومهمة، وحتى إذا لم تكن هذه العروض موجودة، لن أجلس في المنزل لأن لدى أشياء أخرى كثيرة في حياتى ممكن أعملها".

وبدأ جمال سليمان مؤخرًا تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الطاووس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، سيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجاري التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

كما يعود جمال سليمان إلى السينما من خلال فيلم جديد يحمل إسم "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد غياب سنوات طويلة حيث قدم آخر أفلامه "ليلة البيبى دول" مع المخرج عادل أديب وبمشاركة العديد من النجوم مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز وليلى علوى وسلاف فواخرجى وعدد آخر من النجوم.