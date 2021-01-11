شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية 9 مارس فى قضية سرقة فكرة برنامجه الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 9 مارس المقبل، لنظر القضية المتهم فيها كل من رامز جلال ، ومالك قناة إم بي سي ، وليد الإبراهيم، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض و الدكتور هاني سامح ، بطلب تحريك الدعوى الجنائية، ضد رامز والابراهيم ، عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.