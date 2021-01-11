شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية 9 مارس فى قضية سرقة فكرة برنامجه الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 9 مارس المقبل، لنظر القضية المتهم فيها كل من رامز جلال ، ومالك قناة إم بي سي ، وليد الإبراهيم، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض و الدكتور هاني سامح ، بطلب تحريك الدعوى الجنائية، ضد رامز والابراهيم ، عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية ، التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ومالك القناة ، فى الدعوى التى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضد رامز ووليد الإبراهيم، مالك قناة إم بي سي، والتى حملت رقم 1641، واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وتقدم دفاع الكاتبة باستئناف على الحكم ، وحددت المحكمة الثلاثاء 9 مارس المقبل للنظر .
وقالت صحيفة الدعوى ، أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة برنامج "رامز تحت الأرض"، و" رامز تحت الصفر"، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي ، وبحسب الدعوى أن الفنان رامز جلال ومالك القناة، ارتكاب جرائم تداول مصنف محمي طبقا لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف.