شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد تكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها على حالتها الصحية حيث كشفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنها تعانى حاليًا من تعب في ضهرها الأمر الذى تطلب منها المكوث في المنزل لمدة 3 أسابيع بناء على أمر الدكتور المعالج، ونفت إجراءها عملية في قدميها في تلك الوقت.

وفي 16 يناير الجارى تحتفل الفنانة نجوى فؤاد بعيد ميلادها، وهي الفنانة الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل والذي لا يعرفه الكثيرون أن نجوى فؤاد رفضت فى 1985 عرضًا من شخص فرنسي من أصول يهودية طلب منها أن تذهب معه إلى فلسطين لترقص هناك بدلاً من -داليدا- نظرًا للشبه بينهما مقابل مبلغ 100 ألف دولار، إلا أنها رفضت بشدة، مؤكدة أنها لا تستطيع أن ترقص في مكان سكانه يعانون من جشع وبطش المستعمِر ويستيقظون وينامون على صوت الدبابات والرصاص.

ومن الجوانب التى تخفيها نجوى فؤاد عن الناس أنها وفى شبابها كفلت طفلة يتيمة، وحرصت على أن تحفظ الطفلة القرآن، وعلمتها حتى التحقت بكلية الحقوق، وارتدت الحجاب، وساعدتها على عمل دراسات عليا وزوجتها وكونت هذه الفتاة أسرة وأنجبت ثلاث أبناء، ويبقى الكثير من تفاصيل العلاقة بين نجوى فؤاد وبين ربها فى الخفاء لا يعلمه أحد من البشر.