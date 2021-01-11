شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومنة القيعى يجتمعان فى "ارفع إيدك" بعد نجاحهما فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تقديمها أغنية مهرجان القاهرة السينمائي، تتعاون الشاعرة منة عدلي القيعي من جديد مع النجم تامر حسني، عبر أجدد أعمالها الغنائية "ارفع إيدك"، والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في القاهرة.

ويستعد تامر حسنى لتقديم الأغنية بمشاركة مغني الراب مروان موسى والمطربة الصاعدة هدى الشربيني في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر هذا العام، عبر حفل ضخم في استاد القاهرة مساء الأربعاء المقبل.

وتعيد هذه الأغنية التعاون الناجح بين منة القيعي وتامر حسني بعد كتابتها أغنية مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة في ديسمبر الماضي، كما قدمت مع تامر أغنية "ترجعلنا بالسلامة" المهداة للاعب مؤمن زكريا، كما تتعاون منة خلال الأغنية الجديدة مع الملحن إيهاب عبد الواحد والموزع علي فتح الله، وتم الانتهاء من تسجيلها مؤخرا وتصويرها منذ أيام بين أسوان والقاهرة ومدينة الجلالة، ومن المقرر طرحها بشكل فيديو كليب تزامناً مع تقديمها بشكل حي في افتتاح البطولة.

منة عدلي القيعي تعد من أبرز الكتاب الشباب حاليا في مصر، وهي ابنة مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي، بدأت رحلتها في عالم الفن ككاتبة إبداعية في مجال الدعاية والإعلان، حتى خطفت أولى خطواتها الاحترافية في كتابة الأغاني عبر أغنية "يادنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، ومن ثم تلتها بتعاونها مع عدد كبير من الفنانين، منهم وائل جسار في تتر مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد مغني فرقة كايروكي في أغنية "طير بينا يا عم"، كما لفتت إليها الأنظار مؤخرا بكتابتها أغنية مهرجان الجونة السينمائي التي قدمها رامي عياش وتبعتها بتقديم أغنية مهرجان القاهرة السينمائي.





كما تعاونت منة مع محمد رمضان في إحدى أشهر أغاني إعلاناته "أقوى كارت في مصر"، وعملها مع محمود العسيلي في أغنية "ولاد اللذينة"، مع وضعها لمستها في مجال تترات المسلسلات بعدد من الأغاني، منها تتر مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، و"الزوجة 18" لحسن الرداد، كما جمعت بين تامر حسني ونانسي عجرم لأول مرة في أغنية "فرق كبير"، وعملت مع نجوم الأغنية الشعبية مثل رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة واوما واورتيجا، وكتبت مؤخراً أجدد أغنيات أبو "هتيجي هتيجي".