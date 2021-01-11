شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين توضح حالة الفنان على حميدة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.





حالة على حميدة الصحية

وأكدت النقابة أنها عرضت على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلى مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كل خطوات تسهيل نقله ودخوله إلى المستشفى صباح اليوم ومتابعة حالته.



علي حميدة

وأوضحت النقابة في بيانها أنها تواصلت منذ قليل مع الفنان علي حميدة تمهيدًا لنقله وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التليفزيونية مساء أمس الأحد للتدخل.

وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي.

ويتم نقل الفنان علي حميدة حاليًا إلى معهد ناصر لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفي