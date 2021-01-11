شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ناهد رشدى تعلن استقبال حفيدها الأول رامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ناهد رشدى استقبالها حفيدها الأول رامى، حيث نشرت صورة لغرفة المستشفى التي تم ولادة حفيدها فيها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت: "أول حفيد" لتنهال عليها المباركات من أصدقائها ومتابعيها.



ناهد رشدى

وتحل الفنانة ناهد رشدى مساء اليوم الاثنين، ضيفة على الفنانة الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، حيث يستضيف البرنامج في حلقة اليوم أبناء نور الشريف وعبلة كامل في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبى" وهم محمد رياض، منال سلامة، وفاء صادق وناهد رشدى إضافة إلى الكاتب الكبير مصطفى محرم.

وعرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" قبل 25 عاماً، إلا أنه مازال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل مرة يعرض فيها على الفضائيات، ويتم تداول مشاهده بكثافة عبر الصفحات، وخاصة فرح "سنية" وهي الشخصية التي جسدتها ناهد رشدى خلال أحداث العمل.



ناهد رشدى فى دور سنية

يذكر أن ناهد رشدى انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل "بخط الايد" مع أحمد رزق وداليا مصطفى وأيتن عامر ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وإخراج شرين عادل، بينما كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة وأحمد العوضى في شهر رمضان الماضى، و"شديد الخطورة" مع أحمد العوضى على منصة watch it الرقمية.