شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد محمدى يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الملحن محمد محمدى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل قليل، عن وفاة والده، حيث نشر بوست قال فيها: "أبويا في ذمة الله"، ولم يتم الإعلان بعد عن ميعاد ومكان الجنازة والعزاء.

وكان الملحن محمدى تعاون مع المطرب العراقى ماجد المهندس فى أغنيتين جديدتين من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ويقدمهما المهندس باللهجة المصرية، والأغنيتان تحملان طابعا دراميا رومانسيا، ومن المقرر أن يتم طرحهما خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

الملحن محمد محمدى يعد واحدا من أهم الملحنين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل عمرو دياب، وأنغام، ومحمد حماقى، ومحمد محيى، وتامر عاشور، ومصطفى حجاج، وشيماء الشايب، ومروة ناجى