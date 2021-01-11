هاني شاكر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان علي حميدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان علي حميدة للاطمئنان علي حالته الصحية.

وجاء ذلك لمتابعة دخول علي حميدة للمستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.



وأكدت النقابة أنها عرضت على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلي مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية، وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفى صباح الاثنين ومتابعة حالته.





وأوضحت النقابة في بيانها أنها تواصلت مع الفنان علي حميدة تمهيدا لنقله، وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء الأحد للتدخل.



وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.



وتم نقل الفنان علي حميدة بالفعل إلى مستشفى معهد ناصر لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.





ووجَّه أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين الشكر لوزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، علي مجهودها الكبير والواضح في مجال الصحة، وقيامها بالموافقة على علاج الفنان علي حميدة بمعهد ناصر علي نفقة الدولة.

وقال "هاني شاكر": "أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه علي نفقة الدولة بمعهد ناصر".





وأضاف: "كل الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد علي ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها علي الاستجابة السريعة لآلام المصريين".



وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، بالتواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.