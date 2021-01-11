رانيا يوسف تثير الإعجاب بفيديو جديد.. "Catwoman"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بتطبيق "أنستقرام".

وأرفقت رانيا يوسف الفيديو بتعليق قائلة: "Catwoman.. بدون دوبلير من كواليس مسلسل اللعبة 2".

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو في شخصية" المرأة القطة" وترتدي غطاء رأس أسود، وتخفي ملامح وجهها، كما قفزت بشكل رشيق وحماسي في إشارة إلى توحدها مع الشخصية التي تؤديها في المسلسل الجديد.

يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة": شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد فتحي، وبيومي فؤاد، والعمل من إخراج معتز التوني.