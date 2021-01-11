بعد تلقيه لقاح كورونا.. تفاصيل خروج مطالبات سعودية بطرد سمير صفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

جدل كبير أثير الفترة الماضية بسبب تلقي الملحن اللبناني سمير صفير لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمملكة العربية السعودية.

وطالب العديد من السعوديين بطرد الملحن الشهير على خلفية اتهامه بالإساءة للمملكة العربية السعودية في تصريحات سابقة له، وأعرب عدد من المغردين عن غضبهم من تلقيه اللقاح في بلدهم وطالب البعض بمحاسبة المسؤول عن ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانًا للرد على انتقادات تلقي سمير صفير اللقاح في السعودية خاصة مع ذكر أن المواطن السعودي هو الأحق بتلقي اللقاح، وليس الغرباء، وجاء في البيان دون ذكر اسم "صفير": "الشخص الذي تلقى اللقاح مقيم في السعودية بإقامة نظامية، وتحت كفالة إحدى الشركات الخاصة، وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة"، موضحة أنّ التوجيهات تؤكد تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة.

كما حرص سمير صفير على الرد من خلال حسابه بموقع "فيسبوك" قائلًا: "كل ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل خطأ بخطأ وكذب بكذب، انا بألف خير وموجود في دولة محترمة وتحترم شعبها والمقيمين فيها والزائرين، وبكل بساطة انا مقيم بالسعودية من خمس سنوات وما قيل بأن وزير وجه لي دعوة غير صحيح وكله كلام فارغ وكاذب".

وأضاف: "أؤكد لكل من يهمه الأمر إني بألف خير وأعيد وأشكر من كل قلبي جلالة الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان أطال الله بعمرهما ووزارة الصحة من وزيرها إلى أصغر موظف فيها، وأقول للحاقدين وناشري الأكاذيب في وسائل الإعلام لن يصح إلا الصحيح".