خاص| "نايمة على مُلة خشب".. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، مؤكدة أنها في منزلها.

وقالت "نجوى"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها تعاني من آلام في العمود الفقري، وتخضع للحقن مرتين يوميًا وتلتزم الفراش وقرر الأطباء أنها تحتاج لشهر حتى تتماثل للشفاء، موضحة أنها أجرت العديد من الأشعة وتنتظر معرفة سبب هذه الآلام.

وأضافت الفنانة الكبيرة: "أنا في بيتي وفي سريري ونايمة على مُلة خشب، بقوم من السرير للحمام ومن الحمام للسرير".

من ناحية أخرى، تحتفل نجوى فؤاد بعيد ميلادها في 16 يناير الجاري إذ ولدت عام 1943، وتعد إحدى أهم الراقصات الشرقيات في مصر.

يذكر أن نجوى فؤاد ظهرت كضيف شرف في مسلسل "أرض النفاق"، كما شاركت في مسلسل "لأعلى سعر".