يسرا تؤكد إيجابية المسحة الجديدة رغم تحسن حالتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة يسرا ، أنه رغم تحسن حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، مازالت المسحة إيجابية.

وأكدت إنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة.

وأشارت يسرا من قبل، أن أخبار تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة غير صحيحة، لافتة أنها ما زالت تخضع للعلاج بمنزلها مع الالتزام ببروتوكول العلاج الذى وضعته

لها وزارة الصحة.

وأضحت يسرا أنها تعاني من "ربو إنزيمي" وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددة أن ما يتم تداوله الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيحة وأنها لم ترقد على جهاز الأكسجين كما أشيع.

وكانت يسرا قد أعلنت مؤخراً، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع

Twitter قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" والذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت في فيلم "صاحب المقام" وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، إخراج ماندو العدل، بطولة: آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد.