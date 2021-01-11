إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بهذه الأدعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة إيمي طلعت زكريا والدها الراحل الفنان طلعت زكريا ونشرت أكثر من دعاء.

نشرت إيمي صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا رب إرحم أبي، بعدد من ذكرك وشكرك، يا رب أغفر لأبي، بعدد من صلى لك وكبر، يا رب أعفو عن أبي، حتى جميع ذنوبه تغفر، يا رب اجعل أبي ممن يمشي على الصراط سريعاً فينجو من حرها ولهيبها".

أضافت: "رحم الله شيبات شعره ورائحته وضحكاته وكلماته، اللهم برداً وسلاماً على قبر أبي، رحمك الله يا أبي، الغالي".

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".