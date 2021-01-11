خاص| تعرف على موعد ومكان دفن والد الملحن محمد محمدي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توجه الملحن محمد محمدي إلى الأسكندرية بصحبة جثمان والده لدفنه في مقابر العائلة، بعد وفاته ظهر اليوم الاثنين.

الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "محمدي توجه إلى الأسكندرية لدفن والده في مقابر الأسرة اليوم، ونظرا للظروف الحالية لن يتم إقامة مراسم عزاء".

محمدي أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك عن وفاة والده، وكتب: "أبويا في ذمة الله".

الملحن محمد محمدي تعاون مع العديد من نجوم الأغنية، إذ غنى من ألحانه مؤخرا الفنان عمرو دياب "أول يوم في البعد"، والفنان مصطفى حجاج، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تعاونه مع كل من أنغام، وتامر عاشور، ومحمد محيي.