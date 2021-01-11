محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته على "يوتيوب" حاجز الـ11 مليون مشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي قناته على "يوتيوب" حاجز الـ11 مليون مشترك.

نشر "رمضان" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ,علق: " شكراً لـ١١مليون و٨٠٠ ألف مشترك في قناتي على يوتيوب، ربنا يقدرني على إسعاد كل جمهوري".

من ناحية أخرى، يواصل رمضان تصوير مسلسل "موسى" بطولة: سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.