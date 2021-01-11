محمد سمير مبروك يجري عملية صدمات كهربائية في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف السيناريست أحمد عادل سلطان عن تعرض المؤلف محمد سمير مبروك لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى لإجراء عملية صدمات كهربائية بالقلب.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب عادل سلطان: "الصديق والأخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، بيمر بوعكة صحية، وداخل دلوقتي يعمل عملية صدمات كهربية بالقلب".

محمد سمير مبروك كتب العديد من الأفلام أبرزها: "عبدة موتة"، "المشهندس حسن"، "محترم إلا ربع"، "سالم أبو أخته"، "الخلبوص"، "النبطشي" وغيرها من الأعمال.