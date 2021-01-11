بصورة مع هادي الجيار.. دنيا عبدالعزيز تنشر صورة من كواليس "المال والبنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة تجمعها بالراحل هادي الجيار من كواليس مسلسل "المال والبنون"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت دنيا على الصورة: "زينب منعم الضو، المال و البنون أول مسلسل في حياتي، كنت بعمل بنت الأستاذ هادي الجيار الله يرحمك ويغفرلك يا رب".

رحل الفنان هادي الجيار عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 10 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما.

يُذكر أن الفنان الراحل ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.