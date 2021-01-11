خاص| تفاصيل نقل علي حميدة للعلاج في معهد ناصر‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أن الفنان علي حميدة في طريقه حاليا إلى مستشفى معهد ناصر، للخضوع للعلاج بها على نفقة الدولة، بعد التواصل مع وزيرة الصحة د.هالة زايد، وتم نقله إلى المستشفى من مرسى مطروح داخل سيارة إسعاف مجهزة.

أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بعد تواصل بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ووزيرة الصحة د.هالة زايد، تم الإتفاق على التراجع عن نقل الفنان علي حميدة إلى الإسكندرية للعلاج في مستشفى القوات المسلحة، على أن يتم نقله مباشرة إلى معهد ناصر في القاهرة، وعلاجه على نفقة الدولة".

وأضاف: "الفنان علي حميدة يتم نقله داخل سيارة إسعاف مجهزة، وهو في حالة نفسية جيدة للغاية حسب ما ذكره لي تليفونيا، بعدما وجد من اهتمام عقب شكواه من حالته الصحية خلال المداخلة التي أجراها أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج (الحكاية)".

علي حميدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال "حصلي حصوة في المرارة عملت انسداد، وفي نفس الوقت جاني امساك لمدة 10 أيام، وحولوني على المستشفى، سافرت بلدي مطروح عشان أبقى وسط العائلة عشان حد يراعيني".

تابع: "أنا للأسف إمكانياتي لا تسمح، أنا دفعت للضرائب 13 مليون، أنا الفنان الوحيد اللي دفع المبلغ ده، وأخدوا شقتي على النيل ثمنها 5 مليون جنيه، وشقة تحتها كنت عاملها للخير وللناس الغلابة، وكان عندي فيلا في مرسى مطروح بعتها، و3 عربيات، وحاجاتي كلها أخدوها".

واصل باكيا: "أنا في مرسى مطروح ومستني تقرير من طبيبي، يا يحولني الإسكندرية يا هعمل في مطروح عملية، وإمكانياتي والله لا تسمح اني اتحمل مصاريف علاجي".