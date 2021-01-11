شائعة زواجها من مبارك ووالدها فنان شهير.. معلومات عن إيمان الطوخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي بعيد ميلادها، اليوم، الموافق 11 يناير الجاري.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن إيمان الطوخي:

- ولدت إيمان الطوخي عام 1958.

- هي ابنة الفنان الإذاعي والممثل المسرحي الشهير محمد الطوخي.

- تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون عام 1980.

- تعرضت الفنانة إيمان الطوخي لعدد من الشائعات منها شائعة أنها ابنة الشيخ محمود الطوخي.

- أثيرت عقب ثورة يناير شائعة أغضبتها، ونفتها في حوار مع إحدى الصحف الشهيرة، وهي زواجها من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

- قالت إيمان الطوخي -خلال لقاء تليفزيوني نادر- إن والدها الفنان محمد الطوخي ممثل مسرحي كبير وعمل في المسرح القومي لسنوات ثم أسس استوديو التسجيلات الإذاعية واشترك في بعض الأعمال الدرامية الإذاعية، وكان له كبير الأثر في تكوينها مشيرة أنه يتمتع بصوت قوي.

- أعلنت إيمان الطوخي اعتزالها المجال الفني عام 1997، بعد 15 عامًا من العمل الفني.

- شاركت إيمان الطوخي في عدة مسلسلات أبرزها :"ألف ليلة وليلة"، "رأفت الهجان"، "بوابة الحلواني"، "جمال الدين الأفغاني".

- قدمت في السينما خمسة أفلام فقط، هي: "اللقاء الدامي"، "دماء على الأسفلت"، "لا تدمرني معك"، "الحكم أخر جلسة"، "بيت الكوامل".

- من أشهر أغانيها "اسكندرية"، "التانجو"، "دنيا جديدة"، "لولي"، "النظرة الأولى"، "يا عيون يا مغرباني"، "ليالينا".