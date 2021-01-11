بحد أدنى 2000 جنيه..(سعر) تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهضبة عمرو دياب، جمهوره، في حفله الغنائي في الإمارات، وذلك في أولى انشطته الاحتفالية لعام 2021.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية هناك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي بدأ أولى أيامه في ديسمبر من العام الماضي.

يعتبر الحفل هو أول لقاء جماهيري لـ دياب في 2021، حيث كان آخر أنشطته الاحتفالية له خلال الأسبوع الماضي، من خلال حفل غنائي خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

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سعر تذاكر حفل عمرو دياب في دبي 2021

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، تراوحت أسعارها بين 550 درهم إماراتي اي مايعادل تقريباً 2000جنيه مصري و 875 درهم أي مايعادل 3700

جنيه مصري.

يذكر ان دياب قد طرح أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء"، بدءَا من منتصف ديسمبر 2020،

ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)،شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل".

تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي 2021

بدأ دياب بطرح أغنيتين ابتداءً من منتصف ديسمبر من العام الماضي، في اليوم على مدار أسبوعين، حتى اختتم إصداراته بأغنية شكرًا"، ظهر اليوم ، التي تصدرت محركات البحث المختلفة، وموقع التدوينات القصير "يتويتر"، فور صدورها.

تميز الألبوم بعودة الموزع الموسيقي عادل حقي، بعد أكثر من 4 سنوات غياب، إذ كان آخر

تعاون موسيقي بينهما من خلال أغنيتي "أنا وانت، عكس عض"، في ألبوم "أحلى وأحلى" الذي تم طرحه عام 2016.

إضافة إلى عودة تعامله الكتابي مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد في أغنية "بتهزر"، بجانب عدد من المحلنين، أبرزهم"خالد عز، عزيز الشافعي، إسلام زكي، وليد سعد، شريف الغندور، محمد يحيى".

حفل ألبوم عمرو دياب ياأنا يالاء 2021

شهد الألبوم مشاركات للمرة الأولى في الألحان والتوزيع، بداية من الملحن السعودي سهم، الذي قام بتلحين أغنية "يادلعو"، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، وتوزيع:عادل حقي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها دياب معه.

وأضاف الفنان تامر عاشور "نغمة" لحنية مميزة للمرة الأولى في أغنية "من العشم"، التي كتبها تركي آل الشيخ، والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي، وهو أول عمل لحني يقدمه عاشور لـ دياب.

تصدّر الألبوم المركز الاول في عدد من الدول العربية "الاردن، قطر، السعودية، الإمارات"، بعد مايقرب من اسبوع من طرحه بالكامل على عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.