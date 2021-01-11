الجمعة..حفل غنائي يجمع بين نجوى كرم وماجد المهندس في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة نجوى كرم والفنان ماجد المهندس، لحفلهما الغنائي المقام في الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دبي.

يقام الحفل يوم الجمعة 15 يناير، في مركز دبي العالمي، التي تستمر فعالياته حتى نهاية يناير الجاري.

وكانت آخر أنشطة نجوى الاحتفالية، خلال الشهر الماضي، عبر حفل غنائي في إحدى الفنادق الكبرى في دبي، إضافة إلى مشاركتها في

لجنة تحكيم برنامج TheVoice Senior"، بمشاركة الفنان هاني شاكر، سميرة سعيدة، ملحم زين، وحصد البرنامج على نسبة مشاهدة ومشاركة عالية.

وكانت نجوى قد طرحت أخيرًا أغنية "بيروت"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، من كلمات:روجيهغالي، ألحان:وسام الأمير، توزيع:داني الحلو.

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إضافة إلى طرحها كليب أغنية "معذور قلبي"، الذي حد أكثر من 900 ألف مشاهدة، خلال 5 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: عامر لاوند، ألحان وتوزيع: علي حسّون، وتقول كلماتها "معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبو ساكن فيي خود الروح خود الدم بالعشرة ببصم بصم مطرحك بضلوع القلب محفور جوا العضم عذّب قلبي عذّب ع حسابك يا حبيّب يشهد ربي".