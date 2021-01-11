نوران أبوطالب تحيي حفلًا غنائيَا في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي استقبال حفل غنائي للمطربة نوران أبو طالب، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر على مسرح النهر الساعة الثامنة مساءً.

"نوران أبو طالب" مغنية مصرية مستقلة، بدأت مشوارها الفني اثناء دراستها للموسيقى في الأكاديمية الموسيقية بالجامعة الألمانية.

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ثم بدأت مشروعها الموسيقي في أواخر سنة 2018 مع عدد من أهم موسيقيي مصر والعالم العربي كفرقة موسيقية مع مجموعة من أهم موسيقيي مصر حيث أقاموا عدد كبير من الحفلات في مصر وشاركوا في مهرجانات دولية.

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية

والسينمائيةوالموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.