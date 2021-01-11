الجمعة.. علي الهلباوي يحيي حفلًا في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل 15 يناير.

ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي" خلال الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

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على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

قدم الهلباوي أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض

الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.