غدًا.. حفل شعري بعنوان "ابن الجنوب" في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا شعريًا بعنوان "ابن الجنوب" لكل من الشاعرين أحمد عزب وأدهم المصري، وذلك مساء يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح النهر.

يشار إلى أن أحمد عزب شاعر شاب من سوهاج مواليد 30 أغسطس 1994، صاحب

ديوان زهايمر، وله العديد من الحفلات بمحافظة القاهرة والأقاليم.

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يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائيةوالموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء

لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.