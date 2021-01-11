الليلة.. رامي أبو الفتوح يحيي حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم فريق ذكرياتي بقيادة رامي أبو الفتوح، حفل موسيقى عربية، اليوم الإثنين، على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف بـساقية عبدالمنعم الصاوي.

يتكون فريق ذكرياتى من مجموعة من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين

المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة.

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يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائيةوالموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين

التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.