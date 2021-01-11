الليلة.. طرح أحدث أغنيات ماجد المهندس "وآهيامه"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان ماجد المهندس لطرح أحدث أغنياته "وآهيامه"، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنتجة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الأغنية من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، وسيتم طرحها في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت مصر، الـ 11 بتوقيت السعودية، عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.

يذكر أن آخر أغنيات المهندس كانت من خلال أغنية "هتان"، التي حصدت أكثر من 19

مليون مشاهدة، من كلمات: سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحان أحمد الهرمي توزيع: سيروس.

وتقول كلماتها "الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب

راحة معك وأستسهله ‎الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك وأستسهله ‎وإنت في صدري مقدر ومحسوب".

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إضافة إلى أغنية "ودعت روحي"، التي حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله توزيع: زيد نديم.

وتقول كلماتها "ودعت روحي من قبل.. ما اوادعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت اردها واصابعي.. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي.. صرت ماني قدها".