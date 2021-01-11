باسم سمرة ورحاب الجمل.. "صُلح ساخر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إن الخلاف بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل انتهى برغبتهما في الصلح.

وكشف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، عن كواليس الصلح قائلا: "فوجئت بقدوم باسم سمرة ورحاب الجمل في منزلي، واعتذر الطرفان عن تصرفهما وانتقاد كل منهما للآخر بشكل فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف:" بدوري كنقيب للممثلين وجهت لهما عتابا شديدا، لأن الفن هو القوة الناعمة التي تؤثر في وعي الناس، ولا يجب على الفنان القيام بتصرفات من شأنها النيل من سمعته والنيل من مهنته".





وأثارت الصور المتداولة لجلسة الصلح، حفيظة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تناقلوها مرفقة بتعليقات ساخرة.





يذكر أن الخلاف بين باسم سمرة ورحاب الجمل، بدأ عندما شنت الأخيرة هجوما عنيفا على فنان رفضت ذكر اسمه وقالت: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك وانت تعتبر ده حقا مكتسبا.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغنيا شابا.. ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حقا مكتسبا".

وأضافت: "لكن تدخل بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. ده ما تتسامحش عليه ولازم تتعاقب وبالقانون.. لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".