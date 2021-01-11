راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه برسالة عاطفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص المطرب اللبناني راغب علامة على تهنئة نجله "لؤي" بعيد ميلاده، عبر رسالة عاطفية مؤثرة.

ونشر راغب علامة صورة تجمعهما معا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق: "حبيب روحي وعمري لؤي.. في مثل هذا اليوم في سنة 2001، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين".



وأضاف: "حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بإصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدي حتى الآن.. والآن أصبحت رجلا أفتخر به.. الحمد لله على نعمة وجودك في حياتنا والحمد لله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل.. والحمد لله أنك جعلتني فخوراً بك جداً، فأصبحت ابني وأخي وصديقي الذي أعتز به، أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية.. أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام".



