فيديو| لأول مرة وبعد إثارتها للجدل.. سلمى أبو ضيف توضح حقيقة ارتباطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة سلمى أبو ضيف عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، بعد انتشار مقطع فيديو لهما وهما يكسران الصحون في مطعم شهير بدبي، وأيضا عن علاقتها بإيمانويل أرنوت رئيس تحرير مجلة فوج العربية.

قالت سلمى خلال لقائها في برنامج Et بالعربي: "أكيد أعرف دينا من قبل كدا، وبحبها جدا، احنا أصدقاء".

أضافت سلمى: "الأطباق اللي كسرناها مش حقيقية حفاظا على البيئة"، ونفت وجود عمل فني جديد يجمعها بالفنانة دينا الشربيني "لا مش مظبوط".

كما علقت أيضا على شائعات خطوبتها من إيمانويل أرنوت رئيس تحرير مجلة Vogue العربية.

قالت سلمى: "نشرت صورتي مع أصدقائي في سهرة ليلة رأس السنة، وكان من بينهم إيمانويل أرنوت، وهو صديق مقرب لي ويدعمني في شغلي ونتقابل كثيرا، ولكني لم ألمح إلى أي ارتباط من أي نوع بيني وبينه"، شخصيتنا كتير شبه بعض".

وتابعت: عدلت التعليق على الصورة بإضافة رمز"fbf" أصدقاء للأبد، لأني لا أحب الدخول في جدال ونقاش من أي نوع ".

أضافت: "هي الناس بتعرف منين ديانته، هما راحوا سألوه"، وتابعت: "أنا عمري ما أرتبطت، ولا ا تخطبت".

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع الفنانة جميلة عوض والفنانة نجلاء بدر والفنان أحمد خالد صالح، والفنان خالد أنور.