فيديو| علا رشدي تشارك جمهورها معاناتها مع أولادها بسبب "التعليم الأونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورا وفيديو لطفليها.

وفي تعليقها على الفيديو والصور، كشفت علا عن معاناتها مع التعليم "الاونلاين"، والذي تم العمل به مؤخرا، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت علا "أنا متأكدة إن الأمهات زيي بالظبط بيتستمتعوا بأحلى لحظات حياتهم مع الاونلاين ليرنينج في البيت (احنا لسه في تاني يوم)".

جدير بالذكر أن علا رشدي شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين، هما "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، و"بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.