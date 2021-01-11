قبل طرحها.. أسامة محرز يكشف كواليس أحدث أغاني محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد فؤاد استعداده، لطرح أغنية جديدة، وشوق جمهوره لها وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: "قريبا الأغنية الأولى في عام2021 كن مستعداً".

الشاعر أسامة محرز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية المقرر طرحها خلال

الأيام المقبلة بعنوان (ليه)، وهو الاسم الذي اختاره لها الفنان محمد فؤاد وهي من ألحان محمد خلف، وتوزيع الموسيقى أحمد عبدالسلام".

واضاف: "الأغنية درامية الطابع، وتعد من أهم أعمالي، ومع ذلك أنتظر مدى تقبل جمهور الفنان محمد فؤاد لها، لكونه مثلما يمنح المكافأة أن أعجب بالعمل، هم أيضا جمهور لا يرحم إذا لم يصل له".

محرز تابع وقال: "العمل يعد الثاني لي مع الفنان محمد فؤاد، بعد (تفاصيل ما بينا) التي قدمها من قبل، وهي من ألحان محمد خلف، توزيع محمود صادق، ميكساج وماستر هاني محروس".

وكان محمد فؤاد، قد أثار جدلا واسعا بعد طرحه أغنية تحمل عنوان "الحفلة"، وتعاون بها مع مطربي أغاني المهرجانات الشعبية، مؤلف الكلمات الدبل زوكش، و الملحن علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.