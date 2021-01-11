فيديو| عمر الشناوي يتعرض لموقف محرج بسبب لون بشرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان الشاب عمر الشناوي لموقف محرج بسبب لون بشرته البيضاء.

نشر "عمر" مقطع فيديو على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال "كنت في مكان وأنا ماشي حد قالي انت طالع أبيض لمين، مفهمتش السؤال، عشان فاتح مثلا".

رد أحد الأشخاص "أصل جدك كان بيقول انك شبهه، بس أنت أبيض هو مكنش أبيض، أنت فيك كلاس مختلف عنه"، في إشارة للفنان الراحل كمال الشناوي.

ورد عمر: "أه يمكن أنا أبيض منه شوية، بفكر قصدك إيه، يعني الأبيض كلاس واللي مش أبيض يبقى مش كلاس، لقيت الجملة عنصرية أوي".

تابع: "هو في لسه في الزمن اللي احنا فيه دا ناس معتقده إن البيض كلاس أكتر من اللي مش بيض".

يذكر أن آخر أعمال عمر الشناوي هي حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها درة وعمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.