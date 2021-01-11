أنغام عن تقلا شمعون: حد يبلغها حبي وتقديري

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت المطربة أنغام رسالة حب للفناننة الكبيرة تقلا شمعون، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت أنغام في تدوينة عبر حسابها قائلة : "انا معجبه جدا بهذه السيده الممثله الكبيرة تقلا شمعون ياريت حد يبلغها حبي وتقديري".

يذكر أن الفنانة تقلا شمعون لقبها الفنان المصري أحمد خليل بأمينة رزقلبنان، لديها أختان، "مارغريت" و"بياريت"

درست تخصص التواصل المرئي والمسموع في الجامعة اللبنانية، وحصلت على دبلوم دراسات عليا في الإخراج والتمثيل.

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دخلت مهنة التمثيل بعدما تخصصت أكاديمياً فيها، انطلاقتها كانت عام 1992 من خلال السينما بفيلم ناجي العلي، أثبتت نجاحاً لافتاً خصوصاً

في دور "الأم".

شاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية المشتركة إضافة لتدريسها مادة التمثيل في أكاديمية التمثيل التي تملكها.

متزوجة من المخرج والمنتج اللبناني طوني فرج الله.الدور الذي ساهم في انتشارها عربياً

كان في مسلسل "روبي"، حيث أدت دور والدة سيرين عبد النور، كما كان دورها في مسلسل "سنعود بعد قليل" السوري رغم ثانويّته مؤثراً جداً.

وبالإضافة لمشاركتها الجميلة في مسلسل " اتهام حيث أدت دور أم خالد الذي تقتل في نهاية المسلسل.

