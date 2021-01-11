أمير كرارة يعلن شفاءه من فيروس كورونا (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان أمير كرارة شفاءه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "كرارة" عبر حسابه قائلًا: "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا.. المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

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يذكر أن آخر أعمال النجم

أمير كرارة مسلسل "الاختيار" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.