الليلة.. افتتاح مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح اليوم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مسرح قصر الثقافة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

من المقررر أن يرافقهما الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة، والمحاسب عمرو البسيونى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

إضافة إلى الفنان أحمد الشافعى، رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية،

وأمل عبدالله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وابتسام فريد، مدير عام الإقليم والمشرف على فرع ثقافة الإسماعيلية.

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قال المهندس عماد بيومي، المشرف على المشروع، أن أعمال صيانة ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت

أوائل فبراير من العام الماضي، وكان من المقرر إعادة تشغيله في بداية أبريل تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا وكانت أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وتابع: "شملت إحلالاً شاملاً لمنظومة التكييف المركزي، منظومة الحماية المدنية والإطفاء، سقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي، المقاعد والأرضيات، إضاءة صالة المسرح، الخدمات داخل الصالة، بهو المسرح".

وأضاف: "كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلاً عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.