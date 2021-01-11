الأمير ويليام يفاجئ كيت ميدلتون في عيد ميلادها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ 17 دقيقة

في ظروف غير عادية بسبب تفشي جائحة كورونا في بريطانيا ، احتفلت كيت ميدلتون، بعيد ميلادها الـ39، المناسبة التي يبدو أن زوجها الأمير ويليام أراد الاحتفال بها على طريقته الخاصة في جو عائلي.

مع دخول المملكة المتحدة في إغلاقها الـ3، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، قضت دوقة كامبريدج “عيد ميلاد هادئا” مع حفل شاي مفاجئ نظمه لها الأمير ويليام والأطفال جورج، 7 أعوام، وشارلوت، 5 أعوام، ولويس البالغ من العمر عامين، وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

يأتي ذلك فيما واصلت العائلة الملكية العيش في إغلاق مثل بقية الشعب البريطاني في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما تحتفل ميدلتون بيومها الخاص كل عام من خلال دعوة أصدقائها إلى منزلها الريفي “أنمر هول-Anmer Hall” في مقاطعة نورفولك البريطانية، لكن هذا العام بسبب طوارئ الفيروس التاجي وما تمر به البلاد من إغلاق، أمضت بدلاً من ذلك عيد ميلادها وسط عائلتها الصغيرة، مستمتعين بتناول الشاي.

وأكد أفراد آخرون من العائلة المالكة أن عيد ميلاد دوقة كامبريدج هذا العام لن ينسى، إذ أرسل كل من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا وجدة زوجها ووالده، الأمير تشارلز ودوقة كورنوال تهانيهم القلبية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نشر حساب العائلة المالكة الرسمي صورتين لكيت مع تعليق: “متمنيين لدوقة كامبريدج عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم، مع هاشتاق #HappyBirthdayHRH .